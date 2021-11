Prix de la laïcité de la République : J-2 avant la clôture des candidatures

A l’occasion de la journée nationale de la laïcité le 9 décembre 2021, le gouvernement a lancé un appel à candidatures pour le "Prix de la laïcité de la République française". Il sera décerné à "l’initiative la plus notable" en matière laïque.

Guy Etienne •

Le comité interministériel de la laïcité remettra le "Prix de la laïcité de la République française" le 9 décembre 2021, à l’occasion de la journée nationale de la laïcité. Cette récompense distingue des "actions de terrain et des projets portant sur la protection et la promotion effectives de la laïcité".

Le Prix de la laïcité de la République française sera attribué à l’initiative la plus notable. Des prix du jury seront également remis pour un montant global de cinquante mille euros. (Le Gouvernement)

Définition de la laïcité

La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : "personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses" souligne le comité interministériel de la laïcité.

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre public. (Comité interministériel de la laïcité)

La laïcité et ses valeurs. • ©gouvernement.fr

Clôture des candidatures

Toutes les actions ou projets présentés à titre individuel ou collectif peuvent concourir au "Prix de la laïcité de la République française". La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au jeudi 4 novembre 2021.

Le formulaire de participation ICI► https://www.gouvernement.fr/avis-guides-et-documents-utiles

Formulaire de candidature - Prix de la laïcité

Cette fiche de candidature doit être accompagnée des documents demandés. Puis le dossier complet est à transmettre par courriel au (bureau-laicite@interieur.gouv.fr) ou par voie postale : (Prix de la laïcité de la République française, DLPAJ, Bureau de la laïcité, Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08).