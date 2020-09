Procès des attentats de Paris : la maman de Clarissa Jean-Philippe va vivre une nouvelle épreuve

Cette semaine sera examinée, la journée du 8 janvier 2015. Le jour où le terroriste Amédé Couliballi a tué la policère Martiniquaise Clarissa Jean-Philippe. Sa mère va témoigner à la barre des assises spéciales à Paris.

Martinique la 1ère •

Le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit devant la cour d'assises spéciale à Paris. Et cette semaine, jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2020, la dramatique journée du 8 janvier 2015 sera examinée en détail. C'est ce jour que la Martiniquaise Clarissa jean Philippe, policière municipale de 26 ans, a été tuée d'une balle dans le dos par le terroriste Amedy Couliballi.



La mère de Clarissa se prépare à partir pour assister à cette étape du procès et témoigner à la barre.



(Re)voir le reportage de Kelly Babo et Marc Balssa, qui l'ont rencontré juste avant son départ.