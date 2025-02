Procès en appel de Rodrigue Petitot dans l'affaire des "menaces" sur les réseaux sociaux

Venu à pied depuis la Maison des Syndicats, c'est entouré de partisans que Rodrigue Petitot a pénétré ce jeudi matin (27 février) dans l’enceinte de la cour d’appel. Parmi ses soutiens les autres figures du RPPRAC, à savoir Gwladys Roger, Aude Goussard et Mario Briand.

Juché sur une borne de béton, celui qui est surnommé "Le R" a scandé le mot wouj avant d'entrer dans le bâtiment. Un slogan qui a alors été repris en chœur par ses partisans retenus derrière des barrières Vauban.

Aux côtés de Georges-Emmanuel Germany et d’Eddy Arneton, Max Bellemare assure la défense de Rodrigue Petitot. L’avocat s’explique sur les raisons de cet appel interjeté par ses confrères et son client. Pour la robe noire, c'est une liberté fondamentale qui est attaquée par la partie adverse.

Puis l'avocat d’expliquer l’une des volontés de la défense quant à cette audience. Des propos imprégnés d'une détermination manifeste à faire triompher les intérêts de Rodrigue Petitot.

Nous avons fait venir un certain nombre d’élus, de façon à leur demander s’ils ont senti qu’il y avait une menace, si on risquait d’attaquer les mairies au sens d’y mettre le feu ou de s’en prendre physiquement aux élus et personnel municipal. Que notre client soit relaxé est le sens de notre démarche. Et nous allons attaquer fort pour qu’il soit relaxé.

À écouter le leader du RPPRAC, sa condamnation de décembre dernier et la détention qui s’ensuivit, sont synonymes d’une profonde injustice.

Pour des mots sortis d’un contexte, on a réussi à mettre un homme en prison pendant deux mois, on a réussi à le condamner à un bracelet électronique de dix mois. Ils savent que le propos a été sorti de son contexte. On a eu des réactions de différents maires et différents témoins qui sont là, qui attestent avoir compris le sens du propos et ne comprennent pas pourquoi j’ai été en détention. Et on a une Justice qui s’acharne à dire qu’elle a pris la bonne décision. Donc cette Justice nous démontre qu’on a matière à se poser des questions sur sa justesse.