Rodrigue Petitot, le leader du RPPRAC, condamné à 10 mois d'emprisonnement aménageables

Rodrigue Petitot reste en prison. La décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France a été rendue ce lundi soir (2 décembre). Le président du RPPRAC est condamné à une peine de 10 mois emprisonnement aménageable.

Il a été reconnu coupable des faits reprochés. Il est placé en détention pendant 5 jours.

Rodrigue Petitot a 10 jours pour faire appel du jugement.

Nous sommes surpris par la décision. On s’attendait à ce qu’on soit entendu, qu’on soit suivi, surtout au regard des jurisprudences que nous avons citées sur la liberté sur la liberté d’expression. Malheureusement, le tribunal en a décidé autrement. Ils ont décidé un aménagement de la peine ab initio, c’est-à-dire, le tribunal décide lui-même de l’aménagement de la peine. Il sera convoqué dans cinq jours au maximum devant un juge d’affectation des peines et placé sous bracelet avec peut-être des heures de sortie. On ne s’attendait pas à cette décision. Il y a de fortes chances qu’on fasse appel.