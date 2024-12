"On est en train de s’acharner sur moi", déclare Rodrigue Petitot, le leader du RPPRAC, jugé en comparution immédiate

Le procès de Rodrigue Petitot s’est ouvert ce lundi (2 décembre). Le président du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens était jugé en comparution immédiate pour des faits de "menaces sur personnes détenteur d'un mandat".

Pour rappel, sur les réseaux sociaux, la figure de proue du mouvement contre la vie chère avait tenu des propos qualifiés de "menaçants" à l’égard des élus, notamment les maires.

Dans l'attente du jugement, il avait été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos vendredi soir (29 novembre).

Rodrigue Petitot, le prévenu, s’est exprimé à la barre. Il considère "qu’on utilise [son] passé pour [l’] enfoncer".

On me met en détention parce qu’il y a une vraie volonté de me mettre en prison. (…) J’ai l’impression qu’on est en train de s’acharner sur moi. (…) Mais ça va faire l’effet inverse, ça me donnera plus de peps.