Des producteurs écoulent 20 tonnes de pastèques et 5 tonnes de christophines sur le marché de Fort-de-France

© D. Bétis vente de pastèques sur le marché de Fort-de-France (mercredi 26 juin)

L’agriculteur nourrit son peuple.

Thierry Massol

Les marchandes de Fort-de-France viennent au secours des agriculteurs. En cette période de récolte, bon nombre de professionnels sont confrontés à une surproduction.Ce mercredi 26 juin 2019, l'association des marchandes de Fort-de-France "Marchann Foyal" se montre toujours active pour réconcilier les consommateurs et les producteurs. Cinq kilos de christophines pour 2 euros 50 ou 1 euro 30 pour un kilo de pastèque est une offre séduisante proposée à la clientèle."C’est le début des vacances, il fait chaud, la pastèque est rafraîchissante" explique une marchande. "c’est le bon moment" rétorque une mamie "mes petits enfants qui sont nés là-bas, découvriront les fruits et les mets du pays, le bon gratin de christophine "Thierry Massol, agriculteur et producteur de christophine, est convaincu de sa contribution pour l'économie martiniquaise. C’est d'abord une satisfaction de rencontrer le public, et de ne pas produire à perte. Il écoule son surplus de production ce mercredi à Fort-de-France.Cette opération partenaire avec les producteurs agricoles, l’association "Machann Foyal" et le pôle économique de la ville de fort-de-France crée une dynamique dans la relance de la production locale.