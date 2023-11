Prostitution des mineurs : un phénomène inquiétant en augmentation en Martinique

Un reportage de Franck Zozor et Corantin Belard.

Les premiers résultats de l’étude “Si Mwen Te Sav” de l’association féministe Le Mouvement du Nid sur les comportements prostitutionnels en Martinique ont été publiés ce vendredi 24 novembre. Ils montrent que ce phénomène est en forte croissance en Martinique chez les jeunes femmes et en particulier chez les mineurs. Cet acte serait également de plus en plus banalisé en Martinique.

Le rapport sur la prostitution des mineurs en Martinique présenté par l’association Le Mouvement du Nid est à la fois inquiétant et alarmant. Agir contre la banalisation L'enquête, publiée vendredi (24 novembre), révèle que de plus en plus de jeunes femmes, souvent mineurs, s'adonneraient à la prostitution. Le phénomène s'accentuerait en partie à cause de la crise économique. Certaines de ces femems accorderaient même leurs faveurs en échange d’un repas dans un fast-food. Des jeunes femmes mineures, ou âgées de moins de 20 ans, marchandent également leurs corps sur les réseaux sociaux et des sites spécialisés. Selon l’étude, 59% des personnes interrogées ont été témoins de comportements de jeunes femmes liés à la prostitution. Affiche de la campagne « Si mwen té sav » en 2022 du Mouvement du Nid. • ©Le Mouvement du Nid Lutter et prévenir l’exploitation sexuelle À travers l’opération “Si mwen té sav”, le Mouvement du Nid a pour objectif de prévenir l’exploitation sexuelle des mineurs et de mieux les accompagner dans la reconstruction de leur parcours de vie. Il vise à mieux prévenir, repérer et accompagner les victimes mineures. Le Mouvement du Nid est présent en Martinique depuis 2017. Parmi ses nombreuses actions, l’association cherche notamment à former et à éduquer sur les réalités de ce phénomène.

