Qui remportera le Tour de Martinique des Cadets et des dames ?

Ce dimanche après-midi (5 juin 2022) on devrait connaître le nom du vainqueur du Tour de Martinique des Cadets et des dames. Pour l'heure Similien Hamon a remporté toutes les épreuves de la compétition et se dirige tout droit vers la victoire finale.

Karl Sivatte •

Le coureur de la région nantaise bien qu'isolé, puisque ne comptant pas de partenaire, a dominé les trois premiers jours de ce rendez-vous des jeunes cyclistes. Similien Hamon va-t-il tenter la passe de 4 ou alors se laisser emmener par le peloton ? On verra cela sur le tracé de 75 km avec départ et arrivée au Lamentin à partir de 14 heures. Durant cette compétition les observateurs ont noté les belles performances de la sélection de Saint-Martin avec Carty et Lous-Isidore, mais aussi du jeune dominicain Ajaniah Casimir lui aussi seul représentant de l'île aux 365 rivières. Voir le classement à l'issue de la 2e étape Ce dimanche après-midi (5 juin 2022), 41 coureurs devraient s'élancer pour cette ultime étape qui devrait être disputée avec des velléités de succès au sein des clubs martiniquais mais également la sélection de Guadeloupe qui voudrait s'emparer de cette 3e étape.

