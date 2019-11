Raid des Alizés : 225 aventurières en compétition

La 5e édition du Raid des alizés débute ce mercredi 27 novembre 2019. Réservée uniquement aux femmes, la compétition fait une incursion dans l'arrière pays martiniquais. Elles sont 225 aventurières réparties dans 75 équipes autour d'une cause caritative ou sociétale.

Aventure à vivre entre femmes

225 aventurières réparties en 75 équipes de trois personnes participent ce mercredi 27 novembre 2019 au 5e Raid des Alizés. Les équipes participeront chaque jour à différentes épreuves classiques de l’univers des raids multisports (trail, VTT, canoë...) ainsi qu’à de nombreuses épreuves surprises.Le Raid des Alizés - Martinique est une aventure à vivre entre femmes. Les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité sont omniprésentes au sein de chaque équipe. L'épreuve se déroule dans l'arrière-pays martiniquais. Les participantes empruntent les chemins qui dévoilent, entre montées abruptes et descentes vertigineuses, le paysage de l'île et l’exubérante forêt tropicale.La première journée concerne des épreuves pédestres et de kayak. Chaque équipe sélectionne une cause caritative ou sociétale dont elle défendra les couleurs.​​​​​​​