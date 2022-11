Raid des Alizés, 225 femmes se sont engagées pour les bonnes causes

L'équipe Monétik Alizés remporte l'épreuve course à pied de la Raid des Alizés.

La 6e édition de la Raid Des Alizés s’achève samedi 26 novembre 2022. 75 équipes de femmes des Antilles et de la France hexagonale ont participé à des épreuves de kayak, de VTT et de la course à pied pour récolter des fonds pour les associations d’entraide.

Ce vendredi 25 novembre 2022, sur les hauteurs du Camp de Colson, au champ de tir 33e RIMA, à Balata à Fort-de-France, les 75 équipes de femmes ont participé à l’épreuve de la course à pied sur une distance de 17,3 kilomètres dans la forêt tropicale Après les pluies constantes de ces dernières semaines, le parcours s’était transformé en bain de boue. Après un départ donné à 8 heures, la première équipe "Monétik Alizée" a coupé la ligne d’arrivée à 11 h 30. Les fonds récoltés iront à l’Association COPA à la Guadeloupe, une organisation bénévole, qui prend en charge les chiens et les chats abandonnés. Stéphanie Jeauneaux, Clémence Briche et Lucie Bidault étaient l’aise sur le parcours. Elles participent aux trials en France et en Guadeloupe. On s’est régalé. On s’est vraiment fait plaisir, Stéphanie Jeauneaux, équipe Monétik Alizée. Il a fallu attendre une demi-heure avant l’arrivée de la seconde équipe "Les Evadées" composée des habituées de l’émission Koh-Lanta sur TF1. Coumba Baradji, spécialiste des triathlons a participé à la quatrième édition de Koh-Lanta, sa coéquipière, Jade Souad Handi, n'a que trois participations à son actif. Lison Di Martino, 3ème membre de l'équipe "des Evadées" n'a jamais participé a Koh-Lanta C’était une épreuve éprouvante mais agréable. Je ne connais pas trop le trail. Les relances et les descentes sont dures. Mais c’est plus facile que Koh-Lanta. Coumba Baradji de l'équipe Les Evadées. L'équipe, les Evadées en 2e place de la course à pied de la Raid des Alizés. • ©Caroline Popovic Sur la ligne d'arrivée Coumba Baradji avait encore de la force pour danser. Coumba Baradji danse après la course à pied de la Raid des Alizés. • ©Caroline Popovic L'objectif c'est la récolte des fonds Comme pour chaque année, les 75 équipes de la Raid Des Alizés ont défendu des associations qui oeuvrent en faveur des enfants malades et handicapés, des femmes malades et en difficulté, ou des animaux abandonnés. Certaines ont choisi la protection de l’environnement et le développement d’une alimentation saine. Pour récolter un maximum de fonds, il faut gagner les épreuves. Le classement général à la fin de l’édition déterminera les dotations qui seront directement reversées aux associations. Les femmes doivent donc se dépasser. Certaines d’entre-elles sont des sportives confirmées. D’autres femmes se sont entrainées uniquement pour la Raid des Alizés. Il faut avoir un bon niveau en VTT, course à pied et kayak. Il faut pouvoir tenir sur 6 jours d’affilées. Raid des Alizées la détermination se lit sur le visage d'une compétitrice. • ©Caroline Popovic Les femmes qui ne sont pas des sportives, on doit les encourager d’avantage. Elles se sont entrainées uniquement pour cet évènement. Elles se dépassent. Elles sont remarquables, Coumba Baradji.

