Randonnée pédestre : bien se préparer avant de partir à l’aventure

Un septuagénaire a perdu la vie dans le nord de l’île mardi 7 février 2023, entre Grand-Rivière et le Prêcheur où il effectuait une randonnée, après avoir chuté du haut d’une falaise. Le Groupement de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux a dû intervenir, le GRIMP qui effectue une vingtaine d’interventions dans l’île chaque année.

Parmi les missions de sauvetage réalisées par les sapeurs-pompiers, quelques-unes revêtent un caractère peu commun et nécessitent l’emploi de techniques et savoir-faire particuliers. Ces actions délicates ne peuvent être conduites que par des personnels qualifiés et spécialement instruits à la mise en œuvre de matériels dont l’utilisation dépasse les limites d’emploi du lot de sauvetage et de protection contre les chutes. Succédant aux techniques nouvelles de sauvetage, les techniques employées par les sapeurs-pompiers composant les Groupes de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), s’inspirent largement de celles utilisées dans les domaines de l’alpinisme et de la spéléologie.