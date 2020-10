Reconfinement Martinique : les cimetières sont ouverts pour la Toussaint selon des règles précises

Les cimetières resteront ouverts pour la Toussaint informe la préfecture, avant de rajouter que les maires restent responsables face à l'application des mesures. Port du masque obligatoire, horaires d'ouverture des cimetières strictes, pas plus de 6 personnes regroupées, voici les règles.

Conduite à tenir les 1er et 2 novembre 2020

Dimanche 1er et lundi 2 novembre 2020, les cimetières seront donc ouverts de 07h jusqu'à 20h00.Une "tolérance" pour respecter cette pratique aussi culturelle que religieuse. D'ailleurs la préfecture a finalement annoncé que tous les cimetières resteraient ouverts pendant toute la durée du confinement, comme le prévoit le décret national.Mais le discours du représentant de l'État pourrait différer de celui des maires. Les élus communaux sont en effet seuls responsables du respect des règles du confinement dans et aux abords des cimetières. Les gestes barrière et la distanciation sociale restent les maîtres mots.Par exemple, en Guadeloupe plusieurs maires ont décidé de fermer les cimetières de leurs communes via des arrêtés municipaux.Pour l'instant, en Martinique aucune commune n'a pris d'arrêté municipal pour fermer son cimetière. Ainsi, en principe il est possible de nettoyer les tombes ce samedi 31 octobre 2020 sans précision sur les horraires.Pour le dimanche 1er et le samedi 2 novembre 2020, les règles sont plus précises.♦Pas d'ouverture des cimetières après 20h00♦S'y rendre de préférence la journée♦Pas de regroupements de plus de 6 personnes♦Port du masque obligatoire♦Respecter la distanciationÉtant donné que la Martinique est aussi en pleineil est aussi demandé deet de remplir systématiquement les pots et autres vases, deà ras bord.