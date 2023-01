Regards croisés entre la Caraïbe et le Canada sur les questions identitaires et l'accès au droit

Une rencontre entre la Caraïbe et le Canada à travers les questions identitaires et d'accès au droit est programmée du dimanche 15 au mercredi 18 janvier 2023 en Martinique. Plusieurs spécialistes venant du Québec, de la Dominique et de Guyane interviendront avec les Martiniquais sur ces questions sensibles.

Jean-Claude Samyde •

Pendant trois jours (15 au 18 janvier 2023) plusieurs manifestations sont organisées et elles déboucheront sur des rencontres et échanges entre la Martinique, le Canada et les pays de la Caraïbe. Les questions identitaires et d'accès au droit seront abordées.

Cette action a pour vocation de permettre à la population martiniquaise ainsi qu'aux représentants des différentes institutions et du secteur associatif, de contribuer à une réflexion, avec des experts pluridisciplinaires venant de divers pays avec leur propre histoire et leur rapport au droit, tout en tenant compte des spécificités culturelles et identitaires du territoire de la Martinique. Micheline Virgal CDAD (Conseil Départemental d'Accès au Droit) Martinique

Le Conseil Départemental d'Accès au Droit de Martinique qui organise ces rencontres, propose dès le dimanche 15 janvier 2023 à Saint-Pierre, une cérémonie de recueillement au Tombeau des Caraïbes à destination du tout public.

La deuxième manifestation doit se poursuivre lundi 16 janvier. C'est une conférence plénière au domaine de Fonds Saint-Jacques à Sainte-Marie à destination de la population, des scolaires et des institutionnels.

Mercredi 17 janvier 2023, les spécialistes interviendront sur les questions d'héritages de la culture des amérindiens de la Caraïbe dans la société actuelle au collège Aimé Césaire des Terres sainville à Fort-de-France à destination des scolaires du second degré. La même manifestation est aussi proposée l'Université des Antilles sur le campus de Schoelcher, pour les universitaires et la population

Le quatrième volet est consacré à un atelier d'échanges, de parole et de sensibilisation à la philosophie autochtones le 18 janvier 2023 à la Villa Chanteclerc à Fort-de-France.