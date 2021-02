Régionale 1 : la Samaritaine et le R.C. Saint-Joseph se neutralisent

Xavier Chevalier •

La 11e journée de Régionale 1 se poursuit ce samedi 6 février 2021 en Martinique.

Toutes les rencontres ont été jouées dans les deux poules à l’exception de deux rencontres.

Celle entre le Club Franciscain et le R.C. Rivière-Pilote. Cette dernière a été reportée à une date ultérieure car les joueurs du François ont dû observer une septaine après leur retour victorieux de Guyane durant lequel ils se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France.

L’affrontement entre l’U.J. Monnérot et l’U.S. Robert est également reportée à cause de suspicion de cas de Covid dans l’effectif robertain au 24 février prochain.

Dans la poule A, R.C. Saint-Joseph et la Samaritaine font match nul (2-2).

Les autres matches du groupe se sont déroulés vendredi 5 février 2021. De nombreux buts ont été inscrits.

Le Golden Lion signe une performance majuscule en s’imposant 6 buts à 1 sur la pelouse de l’Assaut. Avec cette démonstration, les Goldennistes se rattrapent de leur défaite de la semaine dernière, leur seule à ce jour en championnat.

Le COT signe une victoire capitale en dominant le Golden Star 4 buts à 1.

Les résultats :

Vendredi 5 février 2021 :

Assaut / Golden Lion 1-6

C.O Trénelle / Golden Star 4-1

Samedi 6 février 2021 :

R.C Saint Joseph / Samaritaine (2-2)

U.S Robert / U.J Monnérot se jouera le 24 février 2021 au Robert.

♦ Classement provisoire

1 Golden Lion 37 pts

2 Samaritaine 34 pts

3 Assaut 27 pts

4 R.C Saint Joseph 28 pts

5 U.S Robert 22 pts

6 C.O Trénelle 20 pts

7 Golden Star 18 pts

8 U.J Monnérot 15 pts

Dans la poule B, les rencontres ont eu lieu vendredi.

En s’imposant 4 buts à 1 face au deuxième du classement (l’Essor), l’Aiglon du Lamentin se rapproche du podium.

Cette victoire pourrait être capitale dans la course à la qualification pour la poule haute.

Pour rappel, les trois premiers de deux poules se qualifient pour une phase de play-off durant laquelle ils vont s’affronter pour remporter le titre de champion. Les Lamentinois sont revenus à égalité avec le Club Franciscain, sauf que ce dernier à deux matches en moins.

Le Club Colonial et l’Olympique se quittent sur un score nul et vierge. Match nul également entre le R.C. Lorrain et le New Star 1 partout.

♦ Résultats :

Vendredi 5 février :

Aiglon / Essor Préchotin 4-1

R.C Lorrain / New Star 1-1

Club Colonial / Olympique 0-0

Club Franciscain / R.C Rivière Pilote (reporté)

♦ Classement provisoire

1 Club Colonial 36 pts

2 Essor Préchotin 35 pts

3 Club Franciscain 33 pts (-2 matches)

4 Aiglon 33 pts

5 R.C Lorrain 19 pts

6 R.C Rivière Pilote 16 pts

7 Olympique 16 pts

8 New Star 13 pts