Rentrée 2023-2024 : le site parcoursup.fr est ouvert aux inscriptions des futurs étudiants

Les lycéens peuvent dès à présent formuler leurs vœux sur la plateforme parcoursup.fr pour la rentrée 2023-2024. Les candidats ont jusqu'au 6 avril prochain pour finaliser leur dossier. Cette année, le site officiel présente quelques évolutions.

Pédro Monnerville & Guy Etienne •

La plateforme Parcoursup permet aux futurs étudiants de créer leur dossier de préinscription et de trouver des informations sur les 21 000 formations de l’enseignement supérieur.

En 2023, le site parcoursup.fr a évolué pour "une information plus claire, plus riche et plus transparente au service de l'orientation des candidats" selon le gouvernement.

10 vœux à formuler

Pour chaque formation, le nombre de places disponibles est indiqué, mais aussi des suggestions de formations similaires. En outre, un lien est proposé vers une fiche détaillée d'informations, par exemple les frais de scolarité, les critères d'entrée, le contenu de la formation souhaitée, ou encore les établissements qui la dispense.

10 vœux peuvent être exposés, lesquels ne sont pas classés mais ils doivent être réfléchis et motivés.

Parcoursup n’examine aucun dossier. Parcoursup ne procède à aucun classement de candidature. Pour l’analyse des vœux des candidats, ce sont les enseignants des établissements du supérieur qui organisent des commissions d’examen des vœux et font très concrètement l’examen des dossiers, établissent les classements et choisissent les candidats à qui des propositions d’admission seront envoyées par l’intermédiaire de Parcoursup. parcoursup.fr

Une salle de cours de l'Université des Antilles, pôle de Martinique, campus de Schoelcher. • ©Guy ÉTIENNE

Pour savoir si votre vœu est validé, il vous suffira de cliquer sur le choix sélectionné. Toutefois, si vous n’avez pas eu confirmation avant le 6 avril 2023, ce vœu sera considéré comme perdu. A contrario, vous aurez jusqu’au 20 mai pour revenir sur votre choix.

Dans tous les cas, l’étudiant reçoit une confirmation définitive des souhaits exposés, entre le premier juin et le 13 juillet prochain, par SMS, par mail ou via la messagerie de parcours sup.

Informations complémentaires et inscriptions → ICI.