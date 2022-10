Rentrée des "talents du service public" au campus de Martinique

10 étudiants boursiers de la première promotion de Martinique des "talents du service public", ont effectué leur rentrée au campus de Schoelcher mardi 11 octobre 2022. Ce dispositif gouvernemental vise à "lutter contre l'autocensure face aux concours" et à "diversifier la haute fonction publique".

Guy Etienne •

Le pôle Martinique de l’Université des Antilles a accueilli sa première promotion des "talents du service public", mardi 11 octobre 2022.

Ce dispositif gouvernemental vise à "permettre à chaque jeune d'avoir toutes ses chances de devenir fonctionnaire". C’est une des préconisations de la charte pour la promotion de l’égalité dans la fonction publique, signée en 2008 avec la HALDE, rebaptisée défenseur des droits.

Notre fonction publique doit redevenir le symbole qu’elle a été durant près d’un siècle : un élément fondateur de notre ascenseur social républicain, un lieu de sens et de service de l’intérêt général. Tous ceux qui aspirent à servir l’intérêt général – qu’ils soient dans les quartiers, dans la périphérie des villes ou dans nos campagnes – doivent avoir cette chance. Amélie de Montchalin, ancienne ministre de la transformation et de la fonction publiques

10 jeunes méritants inscrits

Dix étudiants boursiers de profils divers ont été retenus, pour intégrer cette classe préparatoire des "talents du service public".

Première promotion de Martinique des "talents du service public" du pôle universitaire de Schoelcher. • ©IPAG Martinique

Les candidats sont sélectionnés "sous conditions de ressources et de mérite", sur la base d’un dossier et d’un entretien, tenant compte de leur parcours, de leurs aptitudes, de leurs motivations et de leur potentiel.

Pendant 8 mois, ils suivront une formation diplômante et bénéficieront d’accompagnements individualisés dans la préparation des concours de l’encadrement supérieur, de la fonction publique de catégorie A+ de l’IRA et d’Attaché Territorial. Université des Antilles - pôle Martinique

Une bourse de 4000 €

Chaque étudiant inscrit en "Prépa Talents" est soutenu financièrement durant sa formation par une bourse dédiée de 4 000 euros, "afin de pouvoir se consacrer entièrement à cette préparation exigeante. Il peut également bénéficier d’un soutien pour le logement ou la restauration" précise le ministère de la transformation et de la fonction publiques.

L’année universitaire de cette première promotion du pôle Martinique s’étalera jusqu’au 30 juin 2023.