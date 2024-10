"Reprise progressive des activités de soins" en Martinique

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, "les dispositifs essentiels sont reconduits afin d’assurer une permanence des soins sur le territoire" assure l’Agence Régionale de Santé. Elle prévoit "une reprise progressive" dès la semaine prochaine.

Face aux défis rencontrés par le système de santé ces derniers jours, l’ARS Martinique, en collaboration avec les communautés hospitalières et libérales, déploie des moyens et dispositifs pour garantir une reprise progressive et efficace des activités de soins dès la levée du couvre-feu, prévue pour le lundi 21 octobre 2024.