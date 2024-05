"Résister à l’esclavage : survivre, s’opposer, se révolter", thème 2023-2024 du concours scolaire national "La Flamme de l'égalité"

Les ministères chargés de l'éducation nationale, des outre-mer, de l’agriculture et la fondation pour la mémoire de l’esclavage (FME), organisent chaque année, avec le soutien de la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH), un concours scolaire national intitulé "La Flamme de l'égalité".

"Résister à l’esclavage : survivre, s’opposer, se révolter", c’est la thématique 2023-2024. Cette épreuve s’inscrit depuis 2006, dans le cadre de la "journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions" commémorée chaque 10 mai.

[Le concours] contribue à la construction d'une mémoire collective autour de valeurs partagées, afin de favoriser le sentiment d'une appartenance commune. Il est ouvert aux élèves de cycle 3 (CM1 et CM2), de cycle 4 et aux lycéens, des établissements publics ou privés sous contrat d’association avec l’État.

Autour d'un travail de mémoire et d'histoire, il est proposé aux élèves de réaliser collectivement une production de forme libre.

La France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière et l'esclavage "crime contre l'humanité". Elle est également le seul État à avoir décrété une journée nationale de commémoration (…). Il s'agit également d'une journée de réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité.