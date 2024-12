Retour à l’équilibre budgétaire pour la ville de Case-Pilote

Dans le cadre d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire, le préfet de Martinique a transmis le compte administratif de 2023 et le budget primitif de 2024 de la commune de Case-Pilote à la CRTC, "afin qu’elle se prononce sur le caractère suffisant des mesures de redressement prises par la collectivité" pilotine.

L’ancien maire, Ralph Monplaisir, s’en réjouie après avoir "serré les boulons" souligne-t-il.

Nous n'avons pas cessé de travailler au rééquilibrage de ce budget. Nous savions qu'il fallait faire des efforts. Pendant des années nous avons géré au plus près. Nous avons éteint les lumières là où il fallait, nous n’avons pas pu réaliser les fêtes comme autrefois, on n’a pas pu participer au soutien des associations comme on le voulait, on a retardé des investissements… parce-que nous avons serré les boulons.

On a fait comme on a pu et en même temps, on s’est assuré de rentrer de l’argent à travers des cessions de fonciers, cela nous a aidé à rééquilibrer, mais c’est un travail d’équipe. Toute la mairie s’y est mise, les employés et les élus des 3 mandatures ont travaillé à fond pour essayer de restreindre les dépenses et tenir le budget, (…) et les habitants ont compris, donc c’est ensemble qu’on a pu le faire, avec le nouveau maire qui était à mes côtés et je lui fais confiance pour la suite. On n’était pas sous tutelle mais on était observé à la loupe.