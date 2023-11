Retour au pays ? des dispositifs d'accompagnement existent en Martinique

Avec un contrat de travail ou pour créer sa propore entreprise, de nombreux Martiniquais envisagent le retour sur leur terre natale. Plusieurs dispostifs existent afin d'accompagner les nouveaux rentrants.

La démographie est prise très au sérieux par la Collectivité Territoriale de Martinique qui a mis en place fin juillet 2023, sa "Maison du Retour et de la Famille". Ce dispositif d'accompagnement, sous différentes formes, s'adresse aux personnes âgées de 18 à 40 ans.

Au total, ce sont plus de 147 prises de contact qui ont été gérées avec 27 projets en cours d'instruction et 44 dossiers d’ores et déjà financés pour un montant de plus de 251 000 €. Sur les 44 dossiers validés, les candidats au retour sont majoritairement des femmes (68%), en provenance d'Ile de France (45%) et d'Occitanie (16%). 90% des candidats sont revenus dans le cadre de la signature d'un contrat de travail et 10% pour une création d'entreprise. CTM

Alé viré, les précurseurs

L'association aide depuis plusieurs années les personnes qui souhaitent revenir. Des soirées d'échange, une résidence du retour pour les premiers mois sur l'île, cet accompagnement offre plusieurs possibilités également.

Concernant les chiffres, le site internet d'Alé viré se targue d'avoir plus de 9 000 contacts et accompagné plus de 300 familles.

L'association Alé viré et la "Maison du Retour et de la Famille" seront présentes au salon "Paris pour l’emploi" prévu les 23 et 24 novembre 2023 à Paris.