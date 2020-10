Rivière-Salée : une marche blanche émouvante en hommage à Aude

Une marche blanche en hommage a été organisée ce dimanche 11 octobre 2020 à Rivière-Salée à la demande de la mère d'Aude. Sa fille âgée de 22 ans a disparu le 15 novembre 2017 entre son domicile et son lieu de travail.

Jean-Claude SAMYDE - Fabienne LÉONCE •

Disparue depuis 3 ans

Les participants à la marche blanche (environ une centaine de personnes) se sont rassemblés devant l'église de Rivière-Salée ce dimanche matin à 7h30, avant de marcher dans la ville, et s'arrêtant à l'endroit où Aude a attendu son taxi pour se rendre à son travail.La mère d'Aude Alexis a organisé cette marche pour interpeller l'opinion publique sur la disparition de sa fille, mais d'une manière générale les jeunes et pour dire non aux prédateurs sexuels.Sa fille Aude a disparu le 15 novembre 2017 entre son domicile le quartier la Haut et son lieu de travail au Lamentin.Depuis, Aude n'a plus donné signe de vie et sa famille est désespérée.Les enquêteurs de la police ont réuni des éléments contre un individu qui est aujourd'hui en détention provisoire. L'homme a été "mis en examen du chef d'arrestation, enlèvement et séquestration suivi de mort et placé en détention provisoire" en décembre 2019.Cette marche blanche intervient quelques heures avant la troisième demande de remise en liberté pour cet homme par ses avocats.