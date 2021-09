COVID-19 : la vaccination de proximité se poursuit en Martinique avec le vaccibus au Vert-Pré ce vendredi

Nouvelle sortie du vaccibus ce vendredi 17 septembre 2021, au marché du Vert-Pré, sur le territoire de la ville du Robert. Les riverains pourront se faire dépister et se vacciner contre le coronavirus pour "ceux qui le désirent", de 9h à 16h30.

Guy Etienne •

L’Etat et l’Agence Régionale de Santé, poursuivent la vaccination de proximité, à bord du vaccibus. Ce centre mobile sera stationné ce vendredi 17 septembre 2021, au marché du Vert-Pré au Robert, entre 9h et 16h30. La carte vitale et une pièce d’identité doivent être présentées.

"Vacciner ceux qui le désirent"

Du nord au sud de la Martinique, nous sillonnons le territoire afin de vacciner ceux qui le désirent. Peu importe votre lieu de résidence, vous avez accès à la vaccination. Pour vous protéger et protéger ceux que vous aimez, vaccinez-vous. (Twitter ARS – 10 septembre 2021)

Depuis le début de ce mois de septembre 2021, le vaccibus s’est arrêté au François, au Vauclin, aux Trois Ilets et au Saint-Esprit. La prochaine étape de ce vaccinodrome ambulant est programmée dans la commune de Bellefontaine, le 21 septembre prochain.