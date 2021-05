Des élèves du collège Paul Symphor tournent un court-métrage sur les algues sargasses au Robert

Guy Etienne •

Les élèves de la section arts plastiques du collège Paul Symphor du Robert, tournent un court-métrage ce lundi 24 mai 2021. Thème retenu : "les sargasses qui envahissent les côtes et sur fond de harcèlement scolaire" précise l'enseignante, Elmire Aron, à l’origine du projet.

Ce projet répond à l’objectif fixé de renforcer la confiance en soi par l’expression artistique, notamment en valorisant leur création. Il permettra d’accompagner ces élèves dans la découverte des métiers du cinéma, d’éveiller leur curiosité et de former leur esprit critique. (Elmire Aron - professeur d’arts plastiques)

Les élèves de la section arts plastique du collège du Robert échangent avec le réalisateur du court métrage sur les algues sargasses. • ©Elmire Aron / capture Facebook ville du robert / DR

Dans ce monde connecté et à l’heure des réseaux sociaux, les jeunes sont de plus en plus accros aux flux d'images constant via la télévision, l'ordinateur, internet, le smartphone, ou la console de jeux.

Pour l’équipe pédagogique, "il est intéressant de leur permettre d'interroger ces images, de les comprendre sans les subir et de se les approprier avec un regard actif, par la rencontre avec la production cinématographique".

Les algues sargasses, au cœur du synopsis

"Dans l’océan Atlantique, des scientifiques mènent des expériences qui donnent naissance à une algue envahissante, la sargasse. En Martinique, un élève scolarisé au collège Paul Symphor, décide de faire des recherches pour comprendre ce phénomène qui envahit nos côtes (…)".

Le Robert est d’ailleurs l’une des villes les plus touchées sur du littoral de Martinique par ce phénomène naturel récurrent depuis plusieurs années.

Entrée du collège Paul Symphor du Robert. • ©Elmire Aron

Scénarisé et tourné avec les élèves dans leur établissement et sur le front de mer de la commune, ce court-métrage intitulé "Zanmi Mwen", pourrait "participer à différents festivals, notamment au Festival Prix de court des Antilles-Guyane" espère le réalisateur Junsunn Lo.