Roland Jean Baptiste Edouard : disparition d'une figure de l'éducation et de la culture martiniquaise

Roland Jean Baptiste Edouard, ancien inspecteur de l'Éducation Nationale et écrivain, est décédé à l'âge de 83 ans le 31 août 2022.

Daniel Betis •

Roland Jean-baptiste Édouard voit le jour en janvier 1939. Après une scolarité vive et des études brillantes.

À l’âge de 20 ans il exerce en tant que professeur de collège.

Son charisme et sa faculté de régler les problèmes lui valent quelques années plus tard, d’être nommé surveillant à l’École Normale de la Martinique située à cette époque à Croix Rivail au Lamentin.

Mais l’humain a toujours passionné ce chercheur, il va exercer durant 15 ans (1967 à1982) en tant que psychologue scolaire.

Inspecteur de l’éducation nationale après 1982, il a écrit de nombreux textes pour les enfants. Il a réalisé des méthodes de lecture et a contribué à l'élaboration de nombreux manuels scolaires des cours élémentaires et des moyens, en collaboration avec les inspecteurs Roland Tell et Raymond Plenet.

Piqué par le virus littéraire

En 2001, il se fait connaître avec un recueil de poèmes "Mon humour et mes amours" paru aux éditions Anos.

Après plusieurs manuels scolaires publiés et ce recueil de poésie, RJBE comme il aimait se définir, se lance sur la voie littéraire.

Ainsi il témoigne sur "Fernand Donatien le triomphe de la chanson créole", paru à K’ éditions en 2015.

Entre quelques œuvres poétiques, "Si l’actu m’était contée" 2015 et 2017 parues aux éditions Zaboka, l’inspecteur honoraire réalise un essai sur "Césaire, ce rebelle bien-aimé". Il parle du nègre fondamental, du Père de la négritude, de l’homme politique, du dramaturge et du poète.

En véritable "serrurier pédagogique", il donne un certain nombre de clés pour aborder l'oeuvre du chantre culturel.

La révélation de son humour dans ces derniers livres

Ses deux derniers ouvrages "Quand l’humour croise la politique" et "fallait-il dresser une couronne à virus ?" révèlent son humour. Ironie, fantaisie, dérision, railleries, sarcasmes, satire, badinage, gaieté, rire sont du voyage.

j’ai essayé de réaliser un voyage dans l’actualité où le réel occupe une place importante avec l’imaginaire. je suis comme un complice qui s’amuse dans ses aises, rigole à plein tube, suis un chemin buissonnier, vagabond, sans boussole mais pas déboussolé pour autant. Roland Jean-Baptiste-Edouard (RJBE) -écrivain ancien inspecteur honoraire de L'Éducation Nationale

L’humour de RJBE était sans égal, il savait régaler de jeux de mots son lecteur.

Inspecteur honoraire de l’éducation nationale, Chevalier de la légion d’honneur, Commandeur dans l’ordre des palmes académiques, Roland Jean Baptiste Edouard fait parti de ses intellectuels humbles à dimension humaine. Il est mort chez lui, mercredi matin (31 août 2022), à l'âge de 83 ans.