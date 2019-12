Saimbert Troudart et Ravine-Plate ont entonné des cantiques dans les hauteurs de Rivière-Pilote

Le chanté Nwèl de MFR (Maison Familiale et Rurale) a pris une grande dimension avec le groupe "Ravine Plate" de Saimbert Troudart, jeudi 19 décembre 2019, au quartier Josseaud dans les hauteurs de Rivière Pilote. Il flottait un parfum d'animation, de partage et de transmission.

Daniel BETIS- Jean-Claude SAMYDE •

Grosse ambiance hier soir à la maison familiale et rurale de Josseaud • ©D. Bétis ...

Les cantiques sont descendus des mornes et des hauteurs pilotines hier (jeudi 19 décembre 2019). Saimbert Troudart et sa formation Ravine-Plate animaient la fête pour les jeunes de MFR (Maison Familiale Rurale).Quoi de mieux d’offrir aux élèves et à leurs parents un moment de partage et de convivialité avec l’un des plus anciens groupes de Noêl martiniquais, Ravine-Plate du Vauclin.Dans cette ambiance intergénérationnelle, Ravine plate a distillé des chants (pages 20, 35, 68 etc...) qui ont permis aux participants de communier à la grande satisfaction de Jean Francois Beaunol de la fédérations des maisons familiales et rurales des Antilles-Guyane.La MFR, (Maison Familiale Rurale) est située sur les hauteurs de Josseaud à Rivière-Pilote. Elle est chargée de valoriser les talents, d’assurer la promotion, l’insertion, la reconversion et l’adaptation des jeunes.