Le maire de Saint-Joseph, Yan Monplaisir, condamné à 5 ans d’inéligibilité… le fils est relaxé

Le tribunal correctionnel a condamné ce lundi 13 novembre 2023, Yan Monplaisir à 5 ans d’inéligibilité et à une amende de 30 000 euros, pour "financement irrégulier de campagne électorale". Lionnel, le fils du maire de Saint-Joseph, a quant à lui été relaxé dans ce dossier de soupçons de "banqueroute et blanchiment aggravé".

Le délibéré du jugement en correctionnel du 16 octobre dernier, est tombé ce lundi 13 novembre 2023. Yan Monplaisir a été condamné à une amende de 30 000 € et à 5 ans d’inéligibilité, pour avoir accepté "un don non autorisé durant une campagne électorale".

L’avocate de l’homme d’affaires, Maître Renard-Legrand, a réagi au micro d'Irène Emonides (Martinique la 1ère télévision).

Maître Murielle Legrand Renard • ©Martinique la 1ère

Le fils relaxé

Quant au fils du 1er magistrat de la ville de Saint-Joseph, Lionnel Monplaisir, qui était impliqué dans cette affaire, il a été relaxé.

L’actuel président du directoire du groupe familial, leader de l'industrie hôtelière en Martinique, était jugé le 16 octobre dernier pour "banqueroute par détournement de fonds et blanchiment aggravé".

Les soupçons remontaient à 2022

Pour mémoire, il y a un plus d’un an, en octobre 2022, les Monplaisir père et fils avaient été mis en garde à vue durant 24h à Fort-de-France, dans le cadre d'une enquête financière.