Le choc des légendes assisté par l'ambassadeur de la Dominique Leroy Charles dit Wadix

Le choc des légendes, Gordon Henderson (Exile One) et Simon Jurad (opération 78) a attiré plus d'un millier de spectateurs venus savourer ces musiques. De 21h à 1h30 du matin, les 2 formations ont offert au public des florilèges de tubes. Une délégation dominiquaise sous la conduite de Wadix ambassadeur culturel de la Dominique a vécu cette ambiance.

Une délégation dominiquaise conduite par l'ambassadeur culturel du Commonwealth de la Dominique Leroy Charles dit Wadix était présente au choc des Légendes, entre Gordon Henderson (Exile One) et Simon Jurad (opération 78) ce vendredi soir, 21 février 2025.

L'ambassadeur culturel Wadix en compagnie de Linford Johnson chanteur de Bill O Men • ©Daniel BETIS

Il s'agit d'un moment important pour nos deux populations. Un échange musical qui démontre la richesse de nos musiques. Ce sont des souvenirs intenses qui remontent à l'époque des années 70 lors de l'avènement de notre musique dominiquaise la Cadence-Lypso. Je contastate que trois générations sont présentes dans ce grand espace. Preuve de l'universalité de la musique caraibéenne. Leroy Charles Wadix - Ambassadeur culturel de la Dominique

Gordon Henderson "Réfléchis • ©Daniel BETIS

À la fin des années 70, les orchestres dominiquais, Exile One, Grammacks, Liquid Ice, Bill Ô Men, Black Affairs, Ophélia se produisaient en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Les paillotes, boîtes de nuit, cantines scolaires, grands espaces permettaient non seulement la diffusion de la Cadence-Lypso, mais favorisaient aussi les échanges culturels.

Gordon Henderson à Rivière Salée • ©Daniel BETIS

Gordon Henderson, entouré de talentueux musiciens, a offert un spectacle exceptionnel. José Lancry est le clavier. José Zébina, le batteur, assure avec finesse le tempo, épaulé par Thierry Boucou le percussionniste. Chris Dachir, avec la sonorité de sa guitare, ainsi que les choristes Noêlle Lemir et Claudine Pennontet ont conquis le public. La ligne de cuivres composée a ponctué la dimension de la Cadence-Lypso.

Gordon Henderson a salué deux figures emblématiques : Jeff Joseph et Bill Ô Men. Dans la délégation, Linford Johnson, l'ex chanteur de Bill Thomas, vivait un moment intense tout en chantant.

le chanteur de "Bill o men" Linford Johnson en spectateur dans le choc des légendes chante, Wadix l'ambassadeur culturel étaient dans la foule • ©Daniel BETIS

Les Dominiquais ont apprécié la musique de Simon Jurad

La soirée était de mise. Après la musique de DJ Chambo, puis celle de Gordon Henderson, c'était à Simon Jurad de jouer. Les musiciens ne se sont pas fait prier. Un jeune batteur, le guitariste Simon, Anglionin aux claviers, Joyau à la basse et la ligne de cuivres, ont mis le feu à Rivière-Salée.

Un pot pourri entraînant dont Simon Jurad a le secret • ©Daniel BETIS

Nous avons vécu un moment inoubliable avec de la bonne musique, avec des musiciens qui ont la joie de vivre, le plaisir de jouer et la bonne communication avec le public. Simon Jurad et Gordon Henderson m'ont rappelé les joutes anciennes quand je venais en vacances en Martinique . Le public, de plus d'un millier de personnes, était dans une bonne ambiance. On dit comme Wadix : "MARTINIQUE, on vous aime !" Un membre de la délégation.