Ludovic Louis-Marie, jeune prodige du football martiniquais, s’envole pour l'Olympique Sporting Club de Lille

A tout juste 15 ans, Ludovic Louis-Marie, originaire de Saint-Joseph, s’apprête à rejoindre le centre de formation de LOSC (Lille Olympique Sporting Club) en tant que gardien. Ne pouvant intégrer le centre avant ses 16 ans, il rejoindra Lambersart pour la reprise des entraînements. En janvier 2023, il pourra faire ses premiers pas dans l’antichambre des professionnels.

Stéphane Lupon / Caroline Popovic •

L’histoire de Ludovic Louis-Marie commence par des verres cassés, alors qu’il n’a que trois ans.

Maman en avait marre que je casse ses verres avec mon ballon en mousse. Elle a demandé à un ami qui travaillait au Golden lion de créer une section babyfoot. Ce dernier lui demande de trouver 10 enfants âgés de 3 ans, ce qu’elle a fait, Ludovic Louis-Marie

Ludovic sera gardien de but

Si aujourd’hui il s’apprête à intégrer le centre de formation du Lille Olympique Sporting Club (LOSC) en tant que gardien de but, il a d’abord presque tout essayé avant de se fixer dans les cages.

J’ai débuté comme attaquant, ensuite j’ai alterné entre attaquant et gardien de but jusqu'à la section U14. Il m’a fallu faire un choix. D’abord entre le foot et le basket car j’ai été également sélectionné pour entrer au pôle, Ludovic Louis-Marie

Dans sa chambre, les trophées de meilleur buteur et de meilleur joueur côtoient les photos de ses modèles : Christiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé et son idole, Manuel Neuer.

Avec une mère qui pratique le basket-ball, un père footballeur et aussi basketteur, on peut dire que Nadine et Franck Louis-Marie ont planté "la bonne graine" de champion dans les gènes de leur fils Ludovic. Pour la famille, ce départ n'est pas une surprise.

Très tôt il respirait le football et nous l’avons accompagné. Depuis février on se prépare à son départ. Il y a eu plusieurs compétitions, donc on savait qu’il partira. On ne connaissait pas sa destination. Nadine Louis-Marie, mère de Ludovic

Pas de foot sans études

Malgré son talent et ses premiers pas vers le monde professionnel, ses parents insistent sur l’importance des études.

Une carrière de footballeur peut très vite basculer, donc il faut aussi assurer les arrières. Je crois qu’il en a pris conscience. De plus, avec ses copains de la section excellence sportive, ils ont créé une émulation qui leur a permis de bien travailler. Franck Louis-Marie, le père de Ludovic

L'ambitieux Ludovic Louis-Marie caresse un grand rêve : "jouer en ligue des champions devant ses parents et sa sœur".