L’activité volcanique en Martinique est restée "faible" entre le 5 et le 12 mai

D’après le dernier bilan hebdomadaire de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique et de l’Institut de Physique du Globe de Paris, "l’activité volcanique reste faible avec un total de 3 séismes enregistrés cette semaine" (entre le 5 et le 12 mai 2023). La semaine précédente, 14 phénomènes avaient été comptabilisés par l’OVSM.

Guy Etienne •

Seuls "3 séismes de type volcano-tectonique de très faible énergie" ont été enregistrés entre le 5 et le 12 mai dernier, selon le dernier bulletin hebdomadaire de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique et de l’Institut de Physique du Globe de Paris. Ces séismes n’ont pas été ressentis par la population. La semaine précédente l’OVSM avait enregistré 14 séismes d’origine volcanique et une moyenne de 14 à 15 séismes volcaniques par semaine lors des 4 dernières semaines. Lors des phases de réactivation volcanique de volcans similaires à la Montagne Pelée, il est habituel d’observer une activité sismique variable en intensité et en fréquence. L’OVSM et l’IPGP Le niveau d’alerte demeure toujours en JAUNE vigilance.

