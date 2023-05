Le volcan de la Montagne Pelée en Martinique, toujours en vigilance scientifique renforcée

En décembre 2020, l’Institut de Physique du Globe de Paris et l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique, ont activé la "Vigilance Jaune volcanique". Cette décision de l’OVSM-IPGP est intervenue à la suite de la "détection de l’évolution de signaux sismiques", mesurés dans le cadre de la surveillance du volcan par l’observatoire et la consultation d’un groupe d’experts ayant étudié ces phénomènes.

Guy Etienne •

Le dernier bilan hebdomadaire de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) et de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique (OVSM) signale "14 séismes entre le 28 avril et le 5 mai 2023".

Ces phénomènes de type volcano-tectonique "de très faible énergie" d’après l’IPGP et l’OVSM, n’ont pas pu tous être localisés, mais ont clairement été "identifiés comme provenant de l’une des zones sismiquement actives bien connues à la Montagne Pelée". La semaine précédente, l’OVSM avait enregistré 41 séismes.

"Lors des phases de réactivation volcanique de volcans similaires à la Montagne Pelée, il est habituel d’observer une activité sismique variable en intensité et en fréquence", souligne l’Observatoire.

Vigilance scientifique renforcée

Depuis le 4 décembre 2020, la surveillance du site est passée au niveau d’alerte jaune volcanique, c’est-à-dire une vigilance scientifique renforcée, à cause d'un regain d'activités sismiques de faible intensité. Plus de 2 ans après, cette "Vigilance Jaune" est toujours maintenue.

Depuis l’existence de réseaux d’observations modernisés à partir de 1980, la sismicité d’origine volcanique sous la Montagne Pelée est typiquement très faible, quelques dizaines de séismes par an en moyenne sont enregistrés. Des essaims de séismes ont déjà été clairement enregistrés en 1980, en 1985-1986, en 2007 et en 2014. Cependant les essaims de 2007 et 2014 ont pu être reliés directement à des séismes de fortes magnitudes dans l’arc antillais. l'Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique

"Des modifications de l'activité"

L’augmentation de la sismicité d’origine volcanique superficielle (jusqu’à 4-5 km sous le sommet) observée depuis avril 2019, se situe donc clairement au-dessus du niveau de base caractéristique pour la Montagne Pelée. Cette augmentation pourrait donc aussi résulter des modifications de l’activité du système hydrothermal sous la Montagne Pelée. L'OVSM

"De nouveaux signaux enregistrés"

De plus, en avril 2019, une sismicité volcanique est apparue en profondeur autour et sous la Montagne Pelée (à plus de 10 km sous le niveau de la mer). Elle pourrait correspondre à l’arrivée en profondeur de fluides magmatiques. Enfin, de nouveaux signaux enregistrés de type trémor ont été observés les 8 et 9 novembre 2020 : ils pourraient correspondre à une réactivation du système hydrothermal. Des recherches sont en cours pour mieux déterminer les processus à l’origine de ces signaux et notamment une influence éventuelle des fortes précipitations lors de cette période. L'OVSM

"Un changement clair"

Même si, en l’état actuel des mesures il n’y a pas de déformation du volcan à l’échelle du réseau d’observation, l’apparition, en quelques mois, de ces trois différents types de signaux sismiques d’origine volcanique montre un changement clair du comportement du système volcanique, dont l’activité est en augmentation par rapport au niveau de base observé sur plusieurs décennies. L'OVSM

Le nouveau bâtiment de l'Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique. • ©Capture Facebook OVSM

En conséquence, l’OVSM-IPGP, "après discussion avec un groupe d’une vingtaine d’experts de l’institut", a décidé d’augmenter sa vigilance au niveau d’alerte jaune, niveau toujours maintenu à ce jour.

Ce passage en alerte volcanique jaune, correspond donc à un "renforcement des moyens" d’observation déployés par l’OSVM et une mobilisation de moyens supplémentaires (moyens humains et instrumentaux) à l’IPGP, "afin de mieux suivre et analyser en temps réel le fonctionnement et l’évolution du système volcanique".

La Montagne Pelée et la prévention du risque : (Re)voir le reportage de Stéphanie Octavia. • ©Martinique la 1ère

L’OVSM, "une plateforme de haut niveau"

Le nouveau bâtiment de l’observatoire, les instruments et équipements de pointe dont il est doté et les différents projets internationaux auxquels ses équipes participent, font de l’OVSM-IPGP "une plateforme de recherche, d’observation et de collaboration de haut niveau à la fois régionale et internationale".

121 ans après l'éruption du 8 mai 1902, les moyens de prévention sont totalement différents.