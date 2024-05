Le Musée martiniquais Frank Perret de Saint-Pierre, honoré au Portugal

À l’occasion de la cérémonie de remise des Prix du Musée Européen de l’année (EMYA 2024) au Portugal, l’établissement Frank A. Perret implanté à Saint-Pierre en Martinique, a reçu une mention spéciale. "Cette distinction récompense l’approche innovante du musée à partir des objets révélant les histoires et des mémoires des peuples".

Le Musée Frank Perret de la ville d’art et d’histoire a été distingué le 4 mai 2024, en recevant une mention spéciale lors de la cérémonie de remise des Prix de l’European Museum of the Year Award (Prix du Musée Européen de l’Année 2024 - EMYA), organisée par le #EuropeanMuseumForum à l’issue de sa conférence annuelle.

L’information est affichée fièrement depuis le 7 mai dernier, sur la page Facebook du Musée Pierrotin, lequel porte le nom d’un ingénieur américain.

Cette distinction récompense l’approche innovante du musée à partir des objets révélant les histoires et des mémoires des peuples. Cette proposition muséale est particulièrement émouvante car permet de repenser la relation entre le lieu, la nature et la manière dont les générations traversent des événements tragiques. Facebook Musée Frank A. Perret

"Répercussions mondiales"

Cette nouvelle approche culturelle visant à mettre en lumière l’expérience des habitants face à une catastrophe naturelle volcanique et à ses répercussions mondiales est admirable. Musée Perret

Le Musée Frank A. Perret de Saint-Pierre en Martinique, a reçu une mention spéciale au Portugal (mai 2024). • ©Capture Facebook Musée Frank A. Perret / DR

L’European Museum Forum est l’une des principales organisations en Europe pour "le développement de la qualité publique des musées européens". Il offre aussi l’occasion de "promouvoir des approches innovantes dans le secteur des musées sur tout le continent" d’après les professionnels de la conservation.

En 2023, le Musée Perret de Saint-Pierre a fêté ses 90 ans.

