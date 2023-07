Saint-Pierre : le chantier de la co-cathédrale avance

Plus de 10 ans après le début des travaux pour un budget de près de 12 millions d’euros, la co-cathédrale Notre Dame de l’Assomption de Saint-Pierre, doit rouvrir ses portes aux paroissiens en novembre prochain. Actuellement, l’assemblage des campaniles est en cours. Ils avaient disparu lors de la reconstruction de 1929, après l’éruption du volcan de La Pelée.

Delphine Bez / Thierry Sokhan / Guy Etienne •

C’est une restauration quasi intégrale que subie la cathédrale de la ville d’art et d’histoire de Martinique depuis plus d’une décennie. Mais en novembre 2023, les fidèles devraient enfin retrouver leur édifice religieux, avec des bancs et statues rénovés.

En ce moment, les campaniles sont en cours d’assemblage, avant d’être installés sur le toit.

Double destruction en 1667 et 1902

La chapelle originelle du mouillage est d'abord détruite en 1667 à la suite d’un bombardement anglais dans la rade de St Pierre puis reconstruite en 1675. Ce fut ainsi l'église du mouillage en 1694. Puis elle fut à nouveau détruite en mai 1902, à l'heure de la messe de l'Ascension, lors de l'éruption de la montagne Pelée qui a dévasté la ville de Saint-Pierre. Elle est reconstruite en 1923, au moment où Saint-Pierre retrouve son statut de municipalité, avec le soutien très efficace de l'industriel Victor Depaz. martinique.catholique.fr

Le chantier de restauration engagé cette année par le diocèse de Martinique devrait redonner à ce monument historique "toute sa beauté et l'aspect qu'il avait avant la catastrophe, avec ses deux tourelles surmontant ses deux tours et entre celles-ci, une belle statue de la Vierge".

C’est pour cela que l’archevêché compte encore sur la générosité des paroissiens. Le coût du chantier est évalué à près de 12 millions d’euros

(Re)voir le reportage de Delphine Bez et de Thierry Sokhan.