Baie des Salines en Martinique : les usagers sont consultés pour la transformation du site

Le Parc Naturel de la Martinique sollicite l’avis des habitués de la baie des Salines à Sainte-Anne, pour "améliorer l'accueil du public et protéger la biodiversité et les paysages uniques de cette région naturelle". Cette enquête ouverte en ligne, dans le cadre l’Opération Grand Site "des Salines à la Baie des Anglais" (lancée en 2013), est pilotée par la Collectivité majeure.

L’Opération Grand Site "des Salines à la Baie des Anglais" à l'initiative de la Collectivité Territoriale de Martinique, est une opération mise en œuvre par le Parc Naturel de la Martinique.

C'est une démarche de valorisation et de préservation qui vise entre autres, à "améliorer les conditions d’accueil du public sur la Grande Anse des Salines, tout en protégeant et en valorisant les paysages et la biodiversité de cet espace naturel".

Classé en 2013 pour son intérêt paysager majeur, ce site allant de la Pointe Dunkerque à la Pointe Coton, offre une mosaïque de paysages remarquables : plages, forêts littorales, mangroves, étang salé, anciennes salines, falaises calcaires, anciens volcans, et bien plus encore. Cet espace unique, abritant une faune variée et constituant une zone cruciale pour la reproduction de nombreuses espèces (oiseaux, poissons, crustacés) est également imprégné d’une richesse culturelle et historique, avec des vestiges amérindiens et des paysages liés à la production passée de sel. pnr-martinique.com

Une partie de l'étang des Salines à Sainte-Anne en Martinique. • ©pnr-martinique.com

Les impressions et commentaires des internautes sont donc les bienvenus en tant que visiteur ou usager du lieu, via cette enquête ouverte en ligne "pour une gestion exemplaire du site".

Les objectifs de l’opération :

Préserver et restaurer les paysages ;

; Gérer la fréquentation du site ;

; Améliorer les conditions d’accueil ;

; Valoriser le patrimoine naturel, culturel, et historique.

Plage des Salines • ©thierry64 (canva)

Près d’1 million de visiteurs chaque année

L’Opération Grand Site "des Salines à la Baie des Anglais" concerne une étendue de 2273 hectares, dont 1094 relèvent du domaine public maritime. Sa plage emblématique est réputée pour son cadre enchanteur, avec un arc d’un kilomètre de sable fin, bordée de cocotiers, de poiriers pays et de mancenilliers. Mais cette bande littorale du sud est exposée à plusieurs menaces.

Malgré son importance, la Grande Anse des Salines, plage prisée tant par les habitants que par les touristes, est confrontée à des défis majeurs, tels que la fréquentation intense avec près d’un million de visiteurs, les conflits d’usage, la dégradation due au changement climatique et les phénomènes d’érosion. pnr-martinique.com

Cette transformation engagée en 2013 et qui se poursuit, est conduite en partenariat avec l’État, la Ville de Sainte-Anne, la Communauté d’Agglomération de l’Espace Sud, le Conservatoire du Littoral et l’ONF (l’Office National des Forêts).

Carte du site des Salines à Sainte-Anne, en Martinique. • ©pnr-martinique.com

Pour donner votre avis, cliquez ⇒ICI.