Sainte-Lucie : les entreprises privées soutiennent le gouvernement dans sa lutte contre la criminalité

A Sainte-Lucie, les acteurs du secteur privé réagissent à la vague de violences perpétrées depuis plusieurs jours dans le pays. L'association des hôtels et du tourisme et la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de l’île, dénoncent cette "brutale escalade criminelle qui entache la réputation du pays". 7 personnes ont été tuées en fin de semaine dernière à Vieux Fort.

Serge Zobéïde •

La vague de violences meurtrières de la semaine dernière a laissé des traces dans le monde de l'entreprise à Sainte-Lucie. La chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, principale organisation du secteur privé, affirme avoir été inondée d’appels inquiets de ses membres et de la communauté des affaires de l’île. "Maîtriser la situation" Ces messages d'inquiétude ainsi que des recommandations ont été relayés auprès du gouvernement, une Chambre laquelle affirme soutenir le plan d'actions établi par l'administration de Philip J. Pierre, afin de "maîtriser la situation malheureuse du moment" à Vieux-Fort. L'association des hôtels et du tourisme de l’île a elle aussi apporté son soutien aux mesures annoncées par le Premier ministre. "L'aide sollicitée auprès du système de sécurité régionale, la mobilisation de l'unité des services spéciaux, la promulgation d'une nouvelle législation sur la détention des armes à feu, et la fourniture davantage de ressources à la police", ont été bien perçues par l'association. "Les même problèmes" dans les autres îles D’après ce groupement, "les problèmes et les défis en matière de sécurité à Sainte-Lucie, sont les mêmes rencontrés par l'ensemble des îles de la zone", d'où son souhait d'"une véritable collaboration régionale pour y répondre et empêcher la situation d'empirer".

