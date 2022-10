Sainte-Lucie nomme sa première femme commissaire de police dans un contexte de forte criminalité

Crusita Descartes-Pelius est la nouvelle commissaire de police de Sainte-Lucie. Avec plus de 30 ans d’expérience, elle est responsable de plus de 1000 agents de police. Elle doit faire face à une criminalité galopante et des citoyens qui ne croit plus en la capacité de la police à maîtriser l’insécurité.

Caroline Popovic •

Le 17 octobre 2022, Philip J. Pierre, Premier ministre de Sainte-Lucie, a présenté Crusita Descartes-Pelius aux médias. Elle a intégré les rangs de la police de Sainte-Lucie en 1988. Depuis, elle a travaillé au sein de l’unité d’information et de technologie au service d’Interpol et à l’unité de la police maritime. En 2021, lors de la fête de l'indépendance, elle a été distinguée de l’ordre de Sainte-Lucie pour service national. Je suis fier d’avoir une femme commissaire de police. Ça montre notre confiance dans la capacité des femmes de notre pays. Philip J. Pierre, Premier ministre de Sainte-Lucie Le chef du gouvernement de Sainte-Lucie a également reconnu l'efficacité de Crusita Descartes-Pelius en tant que directrice de la police aux frontières. Philip J. Pierre, Premier ministre de Sainte-Lucie présente la Commissaire Crusita Descartes-Pelius. • ©GIS Pour sa part, la nouvelle commissaire a remercié le Premier ministre pour sa confiance. Je ferai de mon mieux pour aider notre organisation pendant cette période difficile. Je travaillerai avec le soutien de tous les officiers. Crusita Descartes-Pelius, commissaire de police de Sainte-Lucie Crusita Descartes-Pelius a également obtenu l’approbation de l’opposition politique. Conjoncture difficile à Sainte-Lucie Depuis le début de 2022, Sainte-Lucie a enregistré 54 homicides. Les habitants de l’île vivent en permanence dans l’insécurité. "La confiance en les forces de l’ordre est en berne", soulignent de nombreux habitants interrogés. La nouvelle commissaire doit remonter le moral des 1045 agents de la police nationale placés sous sa direction. Pour l’instant, la Commissaire Descartes-Pelius assure une mission d'intérim. Le poste doit être officiellement mis en consultation d’ici à début 2023.

