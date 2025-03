SÉ LA KAY NOU. La distillerie de Sainte-Marie, un site chargé d'histoire

Bientôt 260 ans que les Rhums Saint James ont été créés. Aujourd'hui implantée à Sainte-Marie, la marque a pourtant connu plusieurs sites à travers la Martinique.

Après sept mois d'arrêt, "la vieille dame" a redémarré il y a tout juste une semaine. Âgé de presque deux siècles, chaque début de campagne est un véritable défi pour que tous les rouages de l'imposante machine assurent le traitement des quelque 200 tonnes de cannes arrivant chaque jour.

Heureusement, le directeur technique adjoint veille au grain. Les Rhums Saint-James se sont installés sur le site en 1974, en lieu et place de l'ancienne usine à sucre.

Initialement installée à Saint-Pierre, l'usine des Rhums Saint-James est partiellement détruite par l'éruption de la montagne Pelée. Elle est d'abord réimplantée dans plusieurs communes jusqu'au site actuel.

Une histoire riche et ancienne, qui lui vaut aujourd'hui d'avoir le plus ancien millésime identifié du rhum martiniquais, des bouteilles de 1885. Saint-James qui fête cette année ses 260 ans, continue de fabriquer, chaque année, entre 3,5 et 4 millions de litres de rhum par an.