Saison cyclonique 2024 en Martinique : comment s'y préparer ?

L’hivernage a officiellement débuté le week-end dernier (25-26 mai) à la Martinique qui a essuyé la première onde tropicale de la saison. Selon les prévisions de Météo-France, l’activité cyclonique qui s’étale généralement entre le 1er juin et le 30 novembre, devrait être "très supérieure à la normale" cette année. Il est donc impératif de se préparer en amont dans les foyers.

Comme chaque année, lorsque le carême fait place à la période d’hivernage (début juin), la Martinique est soumise à l’instar de ses voisins immédiats, aux aléas météorologiques.

Zone à risque

Ce sont les pluies plus abondantes, les vents violents, les orages, les inondations, les glissements de terrains, les routes encombrées, la mer démontée et aussi les éventuels tsunamis.

Dans cette zone à risque, il est d’abord recommandé aux populations d’avoir en permanence à son domicile :

Un éclairage de secours ;

; Une réserve de seaux et serpillières ;

; Une trousse à outils, un transistor à piles et plusieurs lampes torches ainsi que les piles permettant de les faire fonctionner afin d’éviter les bougies ;

; Une réserve d’eau potable et de nourriture pour une période de sept jours, ainsi que du papier toilette et une trousse dédiée aux premiers secours, ainsi qu’un stock des médicaments habituels ;

Des pastilles d’hydrochlonazone permettant de désinfecter l’eau à consommer.

Kit d'urgence cyclone en Martinique. • ©Préfecture Martinique

Prendre les devants

Vérifiez la solidité de votre maison (gouttières, fenêtres, tôles… ne doivent pas pouvoir être arrachées par le vent). Élaguez les arbres autour de chez vous. diplomatie.gouv.fr

Dès l’annonce du phénomène (cyclone ou ouragan), les autorités conseillent aux familles de consolider les portes et fenêtres de la maison, de rester à l’intérieur, d’écouter les informations diffusées à la radio, de respecter les consignes émises et de mettre à l’abri tous les objets susceptibles d’être emportés par le vent, dont le matériel de pêche chez les professionnels de la mer.

Première phase d’alerte

Si vous avez des volets, fermez-les et attachez-les. Clouez des planches sur vos portes et volets et placez du contre-plaqué sur les baies vitrées. À défaut, fixez des bandes de papier collant en étoile, à l’intérieur et à l’extérieur.

Si la baie vitrée est grande, démontez-la et videz la pièce. Mettez les objets lourds sur le plancher de votre maison si elle n’est pas bien arrimée au sol et restez à l’écoute de la radio.

Bâtiments détruits par Irma, à Saint-Martin, en septembre 2017. • ©CAUE/

Seconde phase

Enfermez-vous dans la pièce la mieux abritée, de préférence sans fenêtre. Si votre maison n’est pas assez solide ou si elle est située au bord de la mer, réfugiez-vous dans l’un des abris indiqués par les secours et éteignez les flammes nues.

Lorsque le danger est imminent, éloignez-vous des vitres, ne tentez pas de sortir pour consolider les protections des fenêtres ou des toitures, débranchez les appareils électriques et si une ouverture cède dans la pièce ou vous êtes, entrouvrez une porte ou une fenêtre sur une façade opposée. Ne quittez pas votre abri avant la fin de l’alerte diffusée par la radio. diplomatie.gouv.fr

Après le passage du phénomène

Ne touchez pas aux câbles tombés à terre.

Le réseau téléphonique peut être très perturbé donc ne l’encombrez pas car la mairie pourrait tenter de vous joindre.

Dans tous les cas, pensez à vous informer sur la conduite à tenir également après le passage du phénomène, en restant à l’écoute des bulletins météo et des consignes post-catastrophe.