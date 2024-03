"Salon de la Femme, Telles Qu'elles", un week-end pour honorer la gent féminine

“Salon de la Femme, Telles Qu'elles” qui se tient les 9 et 10 mars 2024 à Schœlcher en Martinique.

Le "Salon de la Femme, Telles Qu'elles" se tient sur deux jours, les 9 et 10 mars au Palais des Congrès de Madiana à Schœlcher. L’événement, organisé par l'agence de communication Kfée'in est “un subtil mélange entre divertissement, information et sensibilisation”. Au programme : des confidences, des rencontres, des partages, des témoignages, des apprentissages et de l’amusement…

"La femme dans sa totalité, dans sa vérité, dans son essence", est à l’honneur au “"Salon de la Femme, Telles Qu’elles". Ce week-end, de 10h à 19h, le Palais des Congrès de Madiana à Schœlcher accueille un événement dédié à la femme où le divertissement joint l'information et la sensibilisation. Le "Salon de la Femme, Telles Qu’elles" se veut "un écrin enrichissant pour toutes les femmes où se mêleront confidences, rencontres, partages, témoignages, apprentissages et plaisirs…" Jusqu’à dimanche, hommes, femmes, enfants pourront parcourir une cinquantaine de stands autour des thématiques comme le bien-être et la santé, la mode et la beauté, la carrière professionnelle, le droit des femmes, les loisirs ou la vie familiale. L’idée est partie, de l’émission “Telles Qu'Elles” qui est diffusée en télévision. L'on est vraiment dans un format conversationnel et dans laquelle on met en avant les femmes inspirantes de par leurs histoires, leurs expériences, leurs capacités à rebondir, à faire preuve de résilience. Pour tout un chacun, pas seulement les femmes, mais aussi les adolescents, les parents, les hommes, il y a vraiment beaucoup de choses à transmettre par les témoignages féminins. L’idée est de créer un pont entre ces femmes ordinaires qui font des actions extraordinaires et le grand public. Karline Guillaume, la fondatrice de l’agence Kfée'in Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SALON TELLES QU’ELLES (@telles_quelles_le_salon) Les visiteurs pourront également participer à des tables rondes thématiques animées par les invitées de l'émission "Telles Qu'Elles", présentée par Karline Guillaume sur Martinique la 1ère. Il y en aura une dizaine [de femmes] qui mettront en lumière des thématiques abordées dans l’émission comme l’entrepreneuriat au féminin, la résilience, les femmes engagées, les femmes d’aujourd’hui qui sont multi-casquettes ou la charge mentale. Le grand public pourra rencontrer et échanger avec les intervenantes de l’émission. Focus sur la santé des femmes La première édition de ce salon fera un focus sur la santé des femmes. Un espace dédié en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé et la filière endométriose rassemblera une quinzaine d’associations. Des sujets comme la santé mentale des femmes, la maladie dans le cadre du travail, via l’angle du cancer, de l’endométriose ou du diabète, et le deuil périnatal, seront abordés. Nous aurons un forum de l’endométriose avec des conférences spécifiques. On parlera de l’endométriose et du travail, de l’infertilité, de la sexualité… Cet événement dédié à la femme marquera également le lancement du site internet de la filière endométriose en Martinique.

