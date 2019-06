Pour sauver sa fille de 3 ans, il lance un appel aux dons sur le Net

Traitement à Fort-de-France

Un radiothon

Arrie a été admise à l'hôpital Princess Margaret (PMH) de Roseau (capitale de la Dominique), le 12 juin dernier. Elle souffre de leucémie lymphoblastique aiguë.Son père Darry Phillip, a créé une page Facebook et tente de rassembler les 16 000 euros nécessaires pour les 10 premiers jours de traitement à Fort de France. "Je demande l'aide du grand public", écrit le père d’Arrie. "Des dispositions ont été prises pour l’envoyer en Martinique pour un traitement médical, mais elle a besoin d’une assistance financière de 16 000 euros pour les dix premiers jours de traitement".À Roseau, la station de radio Q95FM a mis en place un "Radiothon" et les promesses de dons auraient atteint 25.000 dollars EC (8 000 euros).Phillip a confirmé que des préparatifs sont en cours pour envoyer sa fille en Martinique d’ici à la fin de semaine ou au début de la semaine prochaine.Phillip a déclaré qu'il avait le cœur brisé et qu’il remercie d'avance tous ceux qui souhaitaient aider sa fille.