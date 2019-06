Les sauveteurs en mer de Martinique sensibilisent la population sur leur dévouement

© Jeff Lafontaine Le tour de Martinique à la nage a été interrompue à cause d'une mer déchaînée.

À l'occasion de la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer (samedi 29 juin 2019), les bénévoles des quatre stations de notre territoire (basée au Marin, au François, à Fort-de-France et à Case-Pilote), ont effectué des démonstrations, afin de sensibiliser la population sur leur dévouement lors des opérations de secours.Des défis étaient également organisés en mer, dont un relais de natation en boucle autour de l’île, au départ de Case-Pilote. Mais l’épreuve a dû être interrompue dans la soirée de samedi, à cause des conditions météorologiques défavorables.Les nageurs-sauveteurs ont pu regagner le port pilotin dimanche (30 juin 2019), en fin matinée, avec malgré tout, le sentiment d’une mission accomplie, d’autant que c’était pourJean-François Lafontaine, le président de la station des sauveteurs de Case-Pilote, en profite pour rappeler quelques mesures de prévention, avant de braver les flots.Rappelons que S.N.S.M (Société Nationale de Sauvetage en Mer) reconnue d’utilité publique et disponible gratuitement 7 jours sur 7, a pour mission d’assister des navires en difficulté, d’évaluer l’état des personnes à secourir, de prodiguer les premiers soins en cas de besoin, et de ramener les éventuels blessés et naufragés à terre.