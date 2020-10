Le parcours santé de Terreville à Schoelcher en Martinique, est toujours en chantier

La réhabilitation du parcours santé du quartier Terreville n’est pas terminée. Les travaux engagés par la municipalité de Schoelcher en octobre 2019, ont pris du retard, mais les principaux aménagements sont déjà visibles sur le site.

Guy Etienne •

Les épisodes pluvieux de la saison ont considérablement ralenti la mise en œuvre du nouveau revêtement.

Compte tenu de ces aléas, une modification du type de revêtement est à l’étude, afin de pallier les dégâts de ruissellement des eaux de pluie (...).



Un prolongement des délais d’exécution est à prévoir, compte tenu de ces aléas. (Luc Clémenté - maire de Schoelcher)

Nouveaux appareils de fitness sur le parcours santé de Terreville, à Schoelcher • ©Guy Etienne

Grillage et filet de sécurité autour du parcours santé de Terreville, à Schoelcher • ©Guy Etienne

Nouveaux luminaires sur le parcours santé de Terreville à Schoelcher • ©Guy Etienne

Plus de 487 000 euros hors taxes

Réfection en béton armé du parcours santé de Terreville à Schoelcher • ©Guy Etienne

Depuis octobre 2019, le parcours santé du quartier Terreville à Schoelcher se refait un toilettage. Prévu à l’origine pour "une durée prévisionnelle de 5 mois", l'ouvrage est toujours en-cours, un retard imputé aux intempéries d’après la municipalité, dans un point d’étape affiché sur le site en date du 23 janvier 2020.Ces imprévus ont donc contraint la ville à revoir sa copie en se tournant vers le béton armé. En revanche, les autres équipements sont au rendez-vous, comme les appareils de musculation et de fitness.Le terrain de foot a également subit un lifting, avec une clôture surmontée d’un filet pour retenir les ballons perdus.Outre la remise en état du revêtement, d’autres aménagements sont prévus, tels que "la création de terrains de pétanque, la réalisation d’un carbet, la mise en place de points d’eau potable", ou en encore "la pose de bancs et de poubelles".L’éclairage à aussi été revu. Les réverbères usagés ont été remplacés par des spots led.Le financement de cette opération est partagé entre la commune de Schoelcher et la Collectivité Territoriale de Martinique à hauteur de 44%. L’Etat et le Fonds Européen d’Investissement ont pris 41% du budget à leur compte.Coût global de la facture hors taxe : 487 081 euros.