La ville de Schoelcher rend hommage au docteur Lala

La ville de Schoelcher a rendu un vibrant hommage au docteur Jean-Louis Lala. Une plaque dénominative a été dévoilée ce samedi 18 juillet 2020 en présence de sa famille et d'une foule venue très nombreuse.

Dt Lala / public • ©Brigitte Brault

Un grand humaniste

Le docteur Jean-Louis Lala. • ©Martinique la 1ère (Cap FB D.CH)

Il est des hommes qui laissent leur empreinte pour l'éternité, au-delà de leur vivant. Il y en a si peu...Tandis que restent les larmes et le manque de l'être cher, les souvenirs eux, restent à jamais dans les esprits. Un peu comme si ces hommes là appartenaient au coeur de tous les hommes.Le docteur Jean-Louis Lala était de ceux-là.L'hommage qui lui a été rendu ce samedi 18 juillet 2020 à Schoelcher, face au centre médical de Grand Village à Terreville transpirait de cette humanité là.Une foule, d'anonymes ou pas, lui a rendu un vibrant hommage. D'une seule voix, au delà de tous les clivages. Une même voix fraternelle pour dire les mots que l'on oublie de confier à temps, du temps des vivants.Oui, le docteur Lala a marqué le coeur des hommes. Il soignait les plus démunis comme les plus aisés. Sur un même pied d'égalité.On ne cherche pas à devenir un humaniste. Le regard des autres sur nos actes nous attribue ce titre. Ainsi, les petites pierres d'humanité à l'édifice de la vie grandissent les hommes. Avec sincérité. Avec humilité. Avec compassion. Avec amour. Pas à pas. Tout le chemin d'une vie à passer à soigner les blessures des autres.Le docteur Lala était de ces hommes à qui nous aimerions ressembler.

Ceux qui l'ont côtoyé gardent de lui l'image d'un homme doté d'une grande puissance de travail, d'un grand humaniste, modeste dans son quotidien et dans son mode de vie, humble dans sa relation en simplicité avec la population. - Luc Clémenté, maire de la ville de Schoelcher.



Le docteur Jean-Louis Lala, décédé le 13 avril 2020, a exercé durant 38 ans à Grand-Village à Terreville (Schoelcher). Il fait partie de ces grandes figures schœlchéroises.

De l'aube au coucher du soleil



Le Conseil Municipal a décidé le 16 juin 2020, de dénommer "Espace Jean-Louis Lala", l’espace situé entre les deux cabinets où il a exercé de 1982 à 2020, dans la résidence de Grand-Village.



Diplômé de la Faculté de Toulouse, le docteur Jean-Louis Lala s'est installé en Martinique en septembre 1982 à Grand-Village en qualité de médecin généraliste, spécialisé dans la Biologie du sport.



Il est devenu le médecin de la plupart des sportifs schœlchérois et a notamment impulsé en 1990 avec d’autres confrères et professionnels de santé, la création du centre médical actuel.



Au fil du temps, le Dr Lala est devenu bien plus qu’un médecin.



Il est le confident, l’ami de la famille. Ce qu’il appelait sa patientèle était l’une de ses raisons de vivre. Il a également dirigé e département de rééducation fonctionnelle et de soins de suite à la Clinique Saint Paul.



Avec le Dr Lala, il n'avait pas d'heure. Dès 5 heures du matin, les malades affluaient dans son cabinet et au-delà de 21 heures.



Son sourire, sa générosité au service des autres, étaient sa marque de fabrique. Il laisse derrière lui l’image vivace de l'abnégation d'un médecin de proximité au service de l’humain.

Honorer les femmes et les hommes de valeur

"Honorer les femmes et les hommes de valeur dans nos quartiers a du sens pour nous, élus de la ville", a précisé Luc Clémenté.

Témoins en tant que citoyens d'une montée très forte dans le monde de forces extrémistes, faites d'intolérance et d'égoïsme qui détruisent jusqu'au fondements sociétaux d'égalité, de justice humaine et du respect de notre écosystème, nous avons décidé de mettre à l'honneur des figures schoelchéroises : c'est aujourd'hui le cas du docteur Lala. - Le maire de Schoelcher.

Hommage aux Schoelcherois

Dt Lala / politiques • ©Brigitte Brault

Nous avons élaboré le concept culturel : Chelché ka sonjé, -regards croisés sur nous même ! afin de rendre hommage aux Schoelchérois, hommes et femmes, que vous et moi nous croisons dans la rue, dans le bus, adan an ti boutik, an lakou, bod lan mè qui font notre fierté. - Luc Clementé. Maire de Schoelcher.

Hommage au docteur Jean-Louis Lala à Schoelcher (samedi 18 juillet 2020). • ©Brigitte Brault

Dans son allocution, le maire de Schoelcher a souligné l'importance de mettre à l'honneur les hommes et les femmes de la ville de Schoelcher.