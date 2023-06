Sénatoriales 2023 : le mouvement "Péyi-A" de Martinique a choisi Richard Barthélery comme candidat

Partager :

"Péyi-A" fait confiance à Richard Barthélery pour les futures élections sénatoriales de septembre 2023. Ce Trinitéen, ex proche du Mouvement Indépendantiste Martiniquais, qui s’est rallié depuis au mouvement souverainiste (co-dirigé par les députés Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau), a devancé ses concurrents Kévin Capron et Louise Telle. Mais cette dernière envisagerait de se présenter sans étiquette.

Guy Etienne •

"Péyi-A" a livré le week-end dernier à Ducos, le verdict de son vote interne pour désigner son représentant aux prochaines élections sénatoriales, face à plus de 200 militants à jour de leurs cotisations. C’est Richard Barthélery qui est arrivé en tête (92 voix), devant Louise Telle (63 suffrages) et Kévin Capron en 3e position (51 bulletins). J'aimerais remercier chaleureusement les instances du parti d'avoir fait le choix de cette ouverture en direction de la base (…). Que toutes et tous reçoivent l'assurance de ma détermination à ne pas les décevoir et à faire flotter très haut les couleurs de "Péyi-A". Richard Barthélery (Communiqué à l’issue de sa désignation) Richard Barthélery, âgé de 71 ans depuis le 7mars 2023, fut un proche d’Alfred Marie-Jeanne, le leader du MIM (Mouvement Indépendantiste Martiniquais), dont il a été l'un des conseillers territoriaux de sa majorité à la CTM jusqu’en 2021. Richard Barthélery s’est rallié depuis au mouvement souverainiste co-dirigé par les députés Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor. Marcelin Nadeau (à droite de la photo) et Jean-Philippe Nilor, les co-président du mouvement "Péyi-A" (image d'illustration). • ©Facebook "Péyi-A" / DR Le candidat trinitéen, actuellement conseiller municipal de l’opposition, trouvera sur son chemin notamment, le maire de sa ville, Frédéric Buval, lui aussi prétendant aux prochaines sénatoriales du 24 septembre 2023. Mais l'ancien contrôleur des finances publiques et ex-président de la SEAM Galion, a l’habitude des batailles politiques, puisqu’il a déjà été candidat aux municipales de 2014, puis en mars 2020 à Trinité. Louise Telle maintient sa candidature ? D’après nos informations, celle qui est arrivée seconde lors de cette primaire interne, prévoit de se mettre en congé de "Péyi-A", avant de se déclarer candidate en son nom propre. Les co-présidents du parti devraient recevoir son courrier sous peu.

Partager :