Sénatoriales 2023 : Maurice Antiste réserve sa réponse… à cause de soucis de santé

L’un des deux sénateurs de Martinique, Maurice Antiste, s’interroge actuellement sur l’éventualité d’une nouvelle candidature en septembre 2023, après deux mandats consécutifs. Depuis 2 ans, l’ancien maire de la ville du François est préoccupé par son état de santé, à la suite d’un AVC en février 2021.

Guy Etienne •

Depuis le 8 février 2021, Maurice Antiste se soigne après avoir été victime d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) suivi de "quelques complications", ce qui a perturbé son activité de parlementaire. Mais il reste "à l’écoute et observateur de l’actualité en Martinique et au plan national".

"Je reste combatif"

Depuis l’AVC, je ne peux pas suivre comme je le voudrais la cadence du Sénat, car je suis un traitement médical. Je n’ai pas de séquelle, pas de douleur particulière, c’est intérieurement que cela se passe... mais je reste combatif. Maurice Antiste

En ajoutant "cela ne me touche pas le moral", le parlementaire sortant actuellement hospitalisé à Paris, reste quelque peu énigmatique quant à sa décision pour la future échéance des sénatoriales.

Comme tous les trois ans, la chambre haute du Parlement est renouvelée de moitié. Cette année, cette élection orchestrée par les "grands électeurs", est fixée en septembre prochain. Six territoires d’Outre-mer sont concernés cette fois, dont la Martinique.

Un siège très convoité

Le sénateur Antiste a-t-il encore la niaque pour un 3e mandat de 6 ans ? La question mérite d’être posée, après deux ans d’inactivité au Palais du Luxembourg, d’autant que son siège est très convoité par plusieurs candidats non déclarés à ce jour.

Parmi ces derniers, des camarades du PPM (Parti Progressiste Martiniquais) dont Maurice Antiste est proche. Il y a également certains maires du sud de l’île notamment, qui ne cachent pas leurs velléités en petit comité.

Les deux sénateurs sortants de Martinique en 2023, Catherine Conconne et Maurice Antiste, côte à côte au Palais du Luxembourg. • ©Capture Facebook Maurice Antiste / DR

Maurice Antiste, 50 ans de vie politique

Avec le recul et ses soucis de santé, Maurice Antiste mesure le chemin parcouru, soit 50 ans de vie politique et s’interroge sur l’avenir. Consacrer plus de temps à sa famille (deux filles et 3 petits-enfants), avoir plus de temps libre, libérer sa parole d’élu expérimenté en tant qu’ex maire, conseiller général et régional… bref, profiter un peu plus de la vie, sont autant de réflexions qui se bousculent dans la tête du sénateur sortant.

Cet homme de nature placide, ex enseignant, fin connaisseur de la yole ronde dont il espère de nouveau commenter la compétition dès que possible, se donne "encore un peu de temps" avant de décider définitivement de son avenir politique. Maurice Antiste fêtera ses 70 ans en juin prochain.