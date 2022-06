Sévère brume de sable sur la Martinique en ce jour d'élections

La brume de sable est de retour sur la Martinique ce samedi 11 juin 2022, après l'évacuation de l'onde tropicale de la veille comme l’avait prévu Madininair. Conséquence, "une hausse relativement importante des concentrations en particules fines PM10 au cours de la journée", soit un indice Atmo mauvais.

Madininair a donc déclenché la "procédure d'alerte à la pollution aux particules fines PM10".

Dimanche 12 juin 2022 Le temps reste majoritairement sec, même si quelques averses s'invitent en journée sur les régions situées les plus au nord. L'atmosphère demeure chargée de particules de poussières d'origine saharienne, tout de même un peu moins dense. De plus, la dissipation des nuages d'altitude, permet au ciel de paraître plus lumineux que la veille.