Et si la Martinique devenait réserve mondiale de biosphère en 2021 ?

Nous avons organisé des réunions publiques d’information et de co-construction de la candidature sur l’ensemble du territoire martiniquais, en présence et avec la participation des habitants, des membres des conseils municipaux et des maires (...).



Plus de 2.000 personnes ont participé à ces rencontres.



(L'association Martinique Réserve de Biosphère)



Qu’est ce qu’une réserve de biosphère ?

Ce sont des lieux privilégiés pour expérimenter et illustrer des pratiques de développement durable à l’échelle régionale, en conciliant le développement social et économique des populations avec la protection de l’environnement, dans le respect des valeurs culturelles.



L'implication des populations, un appui scientifique, la formation et l'éducation y sont encouragés.



(MAB France)

17 objectifs pour transformer le monde

©mab-france.org

La Guadeloupe, réserve biosphère depuis 1992