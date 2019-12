Si vous habitez Fort-de-France et sa région limitrophe : ne soyez pas surpris !

Les Forces Armées aux Antilles procèderont, mercredi 18 décembre, à un tir technique pour vérifier le bon fonctionnement des deux canons de salut de la base navale du Fort Saint-Louis. Quatre détonations seront entendues dans toute la baie de Fort-de-France en fin de matinée, à partir de 11 heures.

Jean-Claude Samyde •