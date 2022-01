Six Européens arrêtés et placés en détention après la saisie de plus d’1,100 tonne de cocaïne dans le sud Martinique

Six personnes interpellées, pour l’essentiel originaires de Bulgarie, Lettonie, Estonie et Croatie après la saisie par la douane, de plus d'une tonne de cocaïne sur un voilier, mardi 18 janvier 2022 au large du Marin.

Martinique la 1ère •

Selon le communiqué de ce samedi 22 janvier 2022 de Clarisse Taron, Procureure de la République à Fort-de-France, "plus d’1,100 tonne de cocaïne a été saisie au Marin (Martinique), le 18 janvier 2022". La drogue a été découverte par les services des douanes sur un voilier de plaisance alors qu’elle était transbordée d’un deuxième bateau. Six personnes ont été interpellées, pour l’essentiel originaires de Bulgarie, Lettonie, Estonie et Croatie. Les suspects placés en détention en Martinique "Une information judiciaire a été ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et en contrebande et association de malfaiteurs, précise la Procureure de la République. Les six personnes ont été placées en détention provisoire vendredi 21 janvier 2022 au centre pénitentiaire de Ducos. Les deux voiliers sont remis à l’AGRASC (Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués).

partager l'article