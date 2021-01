Soldes en Martinique jusqu’au 16 février 2021

En raison de la proximité de la fin du second confinement en décembre 2020, les soldes du début du ce mois de janvier qui avaient été repoussées à deux semaines , ont effectivement commencé ce mercredi 20 Janvier 2021. Les bonnes affaires s’affichent jusqu’au 16 février prochain.

Guy Etienne •

C’est le gouvernement qui avait décidé de reporter l’ouverture des soldes du début d’année prévues initialement le 8 janvier, "en raison des difficultés économiques rencontrées par les commerçants suite à la crise sanitaire du Coronavirus Covid-19".

Ces ventes à prix cassés ont donc bien débuté mercredi 20 janvier 2021 en Martinique, en Guadeloupe et dans l’hexagone. C’est l’occasion pour les commerçants dont les affaires ont été mitigées lors des fêtes de fin d’année à cause du second confinement, de se rattraper durant les quatre prochaines semaines.

Les soldes : temps fort de la consommation

Elles permettent aux commerçants d’écouler rapidement leurs stocks et aux consommateurs de bénéficier de réductions de prix souvent intéressantes, puisque la revente à perte est autorisée pendant ces opérations commerciales. (Ministère de l’économie)

Toutefois, les annonces de réduction de prix pratiquées pendant les soldes ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

Les commerçants sont tenus d'appliquer toute disposition relative à l'échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d'affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d'autres supports.

Ces liquidations du mois de janvier, sont valables jusqu’au 16 février 2021 inclus.