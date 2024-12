Soutien financier de l’Europe en Caraïbe et en Amérique centrale, après les dégâts causés par des phénomènes climatiques en 2024

Coup de pouce de l'Union Européenne au pays de la Caraïbe et d'Amérique centrale, une zone lourdement touchée par différents phénomènes climatiques en cette année 2024. Plus de 5 000 000 d'euros ont en effet été récemment débloqués pour aider plusieurs gouvernements confrontés à de nombreux dommages subis ces derniers mois. Au total, l'UE a offert près de 9 millions.

C'est à Cuba que reviendra la part la plus importante des fonds destinés à la Caraïbe, soit 2,7 millions. Entre fin octobre et début novembre dernier, la grande île a été frappée par 2 ouragans et 2 tremblements de terre de forte magnitude.

Le Honduras lui aussi bénéficiera d'un soutien financier de l'Union Européenne. Au moins 500 000€ ont été débloqués pour lui venir en aide, après les inondations subies lors du passage de la tempête Sarah.

9 000 000 d'euros d'aide au total

Ce nouveau coup de pouce financier aux pays de la zone, porte l'aide humanitaire total de l'Union à près de 9 000 000 d'euros pour la saison 2024.

Cuba avait déjà bénéficié de 600 000€ au lendemain du passage de l'ouragan Oscar. Une enveloppe de 650 000€ avait aussi déjà été mise à disposition de plusieurs autres territoires, parmi lesquels Saint-Vincent et les Grenadines, la Barbade et la Grenade, pour faire face aux dégâts de l'ouragan Béryl.

La communauté européenne justifie son assistance financière eu égard à l'ampleur des dommages causés ici et là par les 18 phénomènes nommés, au cours de cette intense saison des ouragans qui vient de s'achever.

